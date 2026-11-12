Дед Мороз из Великого Устюга раскрыл, о чем просят дети в 2026 году

Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» поведал, какие подарки ждут от него российские дети в 2026 году и какие просьбы заставляют волшебника разводить руками.

Главный зимний волшебник страны поделился наблюдениями за детскими мечтами. По его словам, в топе пожеланий — игры, гаджеты вроде смартфонов и умных колонок, домашние питомцы, спортивный инвентарь и, разумеется, сладости.

Особое умиление у Деда Мороза вызывают просьбы, адресованные не себе. Все чаще ребята вспоминают о родных: просят подарки для мам, пап, бабушек и дедушек. По его словам, «это самое дорогое, что можно услышать». Многим главный вошебник советует поучиться именно у детей.

Хватает и креатива. Некоторые дети заказывают говорящего кота, волшебную палочку или живую куклу. А кто-то идет дальше и мечтает о суперспособностях — полетах или чтении мыслей.

Однако не все желания под силу даже Деду Морозу. В «красной зоне» — оживление динозавра, слишком дорогие подарки, а также то, что идет вразрез с семейными правилами, безопасностью или экологией. Чтобы праздник не обернулся слезами, волшебник советует родителям заранее обсудить с ребенком ожидания и объяснить: письмо — это не заказ в интернет-магазине, а список мечтаний, и возможности волшебства не безграничны.

Чтобы шансы на исполнение желания выросли, Дед Мороз предлагает три простых правила. Первое — мечта должна быть конкретной и реальной. Второе — в письме стоит обозначить главное желание, упомянуть небольшой подарок и оставить место для сюрприза. Третье — перед отправкой нарисовать свою мечту.

Напомним, поезд Деда Мороза стартовал из Великого Устюга 8 ноября. На Ямале запланированы четыре остановки: Лабытнанги примет состав 11 ноября, Новый Уренгой — 30 ноября, а Пурпе и Ноябрьск — 1 декабря.