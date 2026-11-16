Названы регионы с самыми дешевыми квартирами в новостройках

Самые низкие цены на квартиры в новостройках по итогам третьего квартала 2026 года зафиксированы в Ингушетии, Псковской области и Дагестане. В этих регионах средняя стоимость квадратного метра оказалась значительно ниже, чем в большинстве других субъектов страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональные документы о ценах на первичном рынке недвижимости.

Лидером по доступности нового жилья стала Ингушетия, где квадратный метр в среднем оценивался в ₽60,8 тыс. На втором месте расположилась Псковская область с показателем около ₽84 тыс., а третью строчку занял Дагестан, где стоимость достигла ₽84 тыс. за квадратный метр. Таким образом, разница между самым дешевым регионом и двумя следующими составила более ₽23 тыс.

Средняя цена ниже ₽100 тыс. за квадратный метр также отмечена в Карачаево-Черкесии — ₽84,3 тыс., Чечне — ₽85 тыс. и Кабардино-Балкарии — ₽88,9 тыс. В Калмыкии показатель составил ₽91,2 тыс., а в Тамбовской области приблизился к ₽99,4 тыс. Все эти регионы вошли в число территорий с наиболее доступным жильем на первичном рынке.

Противоположная ситуация сложилась в Республике Алтай, где средняя стоимость квадратного метра достигла ₽246 тыс. Без учета Москвы, Санкт-Петербурга и прилегающих к ним областей это самый высокий показатель среди перечисленных регионов. Следом расположились Татарстан с ценой ₽243,3 тыс. и Ямало-Ненецкий автономный округ, где квадратный метр оценивался в ₽215,3 тыс.

В число регионов с дорогими новостройками также вошли Сахалинская область — ₽207,8 тыс., Нижегородская область — ₽201,3 тыс. и Приморский край — ₽200,7 тыс. Разница между Ингушетией и Республикой Алтай превышает четыре раза. При этом приведенные показатели отражают среднюю стоимость квадратного метра, а фактическая цена квартиры зависит от ее площади и характеристик конкретного объекта.