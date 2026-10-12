Аэропорт Ижевска сменил руководителя: запись появилась в ЕГРЮЛ 9 октября

Интерфакс: глава «Ижавиа» стал гендиректором аэропорта Ижевска

Общество

Генеральный директор авиакомпании «Ижавиа» Руслан Набиев назначен руководителем АО «Аэропорт Ижевска». Запись о смене генерального директора внесли в Единый государственный реестр юридических лиц 9 октября. На это обратил внимание «Интерфакс».

Как устроена собственность аэропорта

Согласно данным СПАРК, 99,5% акций АО «Аэропорт Ижевска» принадлежит авиакомпании «Ижавиа», еще 0,5% находится у Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии.

Все 100% акций «Ижавиа», в свою очередь, принадлежат правительству республики.

Карьера Руслана Набиева

Более 20 лет Набиев работал в структурах МВД. С 2019 года он возглавлял Управление ГИБДД МВД по Удмуртии.

В сентябре 2025 года его назначили генеральным директором «Удмуртавтодорстроя» — крупнейшего предприятия республики, специализирующегося на строительстве и реконструкции автомобильных дорог.

«Ижавиа» и аэропорт включили в план приватизации

1 августа авиакомпания «Ижавиа» прекратила выполнение полетов после аннулирования Росавиацией сертификата эксплуатанта. Причиной стали нарушения в работе систем управления полетами, которые не устранили в установленный срок.

В начале октября АО «Ижавиа» и «Аэропорт Ижевска» включили в прогнозный план приватизации имущества Удмуртии на 2027 год.

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