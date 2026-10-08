Минус час работы. Россиянам сообщили о сокращенном дне 3 ноября

Россияне будут работать на час меньше 3 ноября, накануне Дня народного единства. Об этом РИА Новости сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

В 2026 году День народного единства выпадает на среду, 4 ноября.

«Накануне праздника 4 ноября нас ожидает сокращенный рабочий день — 3 ноября рабочее время дня будет сокращено на один час», — сказала она.

Парламентарий добавила, что после праздника россиянам предстоят еще два рабочих дня — четверг и пятница, 5 и 6 ноября.

Ранее сообщалось о том, что россиян ждут 11 дней новогодних каникул в 2027 году.