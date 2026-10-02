Расширение полномочий ФНС может остановить продажи на маркетплейсах

Президент Союза интернет-торговли Виталий Гаврилов в беседе с Агентством городских новостей « Москва » выразил обеспокоенность возможным расширением полномочий Федеральной налоговой службы в отношении продавцов на маркетплейсах. По его мнению, такие меры могут серьезно повлиять на бизнес-процессы и ограничить возможность предпринимателей погасить задолженность.

Гаврилов отметил, что предлагаемая мера существенно расширяет полномочия налогового органа, выходя за рамки взыскания задолженности и предполагая прямое вмешательство в деятельность бизнеса вплоть до прекращения приема заказов и размещения товаров. У ФНС уже есть законодательные инструменты взыскания, включая приостановление операций по счетам, а дополнительное ограничение продаж на маркетплейсе фактически останавливает еще один ключевой процесс. Эксперт подчеркнул, что если предприниматель готов исполнить налоговые обязательства, блокировка продаж лишает его возможности сформировать необходимые средства.

Президент СИТ также обратил внимание на вопрос соразмерности: в традиционной розничной торговле налоговый орган не может по своему требованию снять товары конкретного предпринимателя с витрины торгового центра, тогда как в цифровой среде такой механизм предлагается создать. По его мнению, работа на маркетплейсе не должна становиться основанием для более жесткого государственного воздействия, чем в офлайн-торговле.

Гаврилов напомнил, что сегодня ФНС и цифровые платформы взаимодействуют в рамках эксперимента по выявлению налоговых рисков, включая признаки дробления бизнеса. Платформы передают информацию, продавцам направляются информационные письма, а окончательная оценка остается предметом налогового контроля. Расширять роль платформ от информирования до прекращения продаж, по его мнению, следует с особой осторожностью, поскольку автоматизированная оценка не должна приводить к фактической остановке бизнеса без полноценного рассмотрения обстоятельств.

Ранее сообщалось, что курьеры могут потерять до 70% дохода из-за новых правил.