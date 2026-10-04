Как Кашпировский стал телелегендой и чем закончилась его история: подробности из судьбы телеведущего

Общество

Анатолий Кашпировский умер в возрасте 87 лет после продолжительной болезни. Он получил широкую известность в конце 1980-х годов благодаря телевизионным сеансам гипноза и внушения, во время которых миллионы зрителей пытались добиться улучшения самочувствия, в том числе используя воду, поставленную перед экраном. О последних годах жизни Кашпировского, его возвращении на сцену и связанных с ним скандалах рассказывает РЕН ТВ.

Телевизионная слава Кашпировского

Первая широко известная телепередача с участием Кашпировского вышла в эфир 9 октября 1989 года. Сеансы быстро привлекли огромную аудиторию, а сам гипнотизер стал одним из самых популярных телевизионных персонажей своего времени.

Зрители рассказывали о самых разных результатах после просмотра передач: от исчезновения кожных проблем и хронических заболеваний до улучшения зрения и других нарушений здоровья. Кашпировский объяснял происходящее воздействием на внутренние ресурсы организма и отрицал представление о себе как о маге или волшебнике.

Популярность быстро вышла за пределы телевидения. Кашпировский гастролировал по городам СССР, собирал полные залы и стадионы, а записи его выступлений распространялись на видеокассетах. Его имя стало настолько узнаваемым, что вокруг сеансов сформировалась целая индустрия.

В конце 1990-х и начале 2000-х годов Кашпировский практически исчез из публичного пространства. Спустя много лет он вновь начал проводить сеансы, однако его возвращение оказалось значительно более скандальным, чем первые выступления.

Новые сеансы и необычные практики

На одном из московских мероприятий Кашпировский собрал около 300 человек. Участникам предлагали приносить вещества, которые, по их словам, вызывали у них аллергические реакции. Эти предметы использовались в рамках практик, которые сам гипнотизер связывал с воздействием на организм.

Во время сеансов посетители выполняли различные действия вместе с Кашпировским. Отдельные процедуры стоили несколько тысяч рублей, а стоимость некоторых доходила до 19 тыс. рублей.

Одним из наиболее обсуждаемых эпизодов стала ситуация с пожилой женщиной, которая принесла на мероприятие небольшое количество хлорки. Кашпировский публично раскритиковал ее и отправил обратно в зал.

Представители гипнотизера также распространяли информацию о его методах воздействия на различные заболевания. В частности, речь шла о рекомендациях, связанных со слухом и зрением. Эти утверждения не следует воспринимать как подтвержденные медицинские методы лечения.

Конфликты с журналистами

На мероприятия Кашпировского приходили не только его последователи, но и скептически настроенные зрители и журналисты. В отдельных случаях присутствие представителей СМИ приводило к конфликтам с организаторами.

По данным 5-tv.ru, во время одного из мероприятий сотрудник команды Кашпировского вступил в конфликт с телевизионной съемочной группой. Ситуация дошла до физической стычки и попытки помешать работе операторов.

После московского мероприятия Кашпировский объявил о проведении следующего сеанса в Санкт-Петербурге. Условия участия и стоимость процедур должны были сохраниться примерно на том же уровне.

Споры о заработках

Журналисты оценивали доходы от московской серии выступлений Кашпировского более чем в 6 млн рублей за четыре дня. При этом представители гипнотизера не соглашались с такими расчетами.

По их версии, билеты продавались онлайн, стоили от 3 тыс. до 9 тыс. рублей, а полученные средства проходили официально и облагались налогами. Таким образом, сведения о многомиллионном заработке оставались предметом спора между организаторами мероприятий и журналистами.

Болезнь и последние годы жизни

В октябре 2025 года появились сообщения о резком ухудшении состояния Кашпировского и его возможной госпитализации в Москве. РЕН ТВ сообщал о лечении, которое он якобы должен был проходить в столичной клинике, однако представитель гипнотизера Сергей Рудых тогда отрицал информацию о госпитализации.

Позднее стало известно о продолжительной тяжелой болезни Кашпировского. По данным, приведенным в публикации, он долго испытывал боли в области живота и пытался справляться с проблемами самостоятельно, из-за чего заболевание оказалось запущенным.

История Кашпировского остается одним из наиболее заметных феноменов советского и постсоветского телевидения. Его сеансы собирали огромную аудиторию, а вера зрителей в возможность дистанционного воздействия на здоровье стала характерной частью массовой культуры конца 1980-х и начала 1990-х годов.

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