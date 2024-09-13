Альфа-Банк подарил городскому округу Долгопрудному необычные качели на бульваре Умберто Нобиле

Конструкция привлекает внимание своими оригинальными элементами: большие кольца и удобные сиденья, выполненные в красной гамме, а также яркие зеленые опоры, которые придают ей современный и динамичный вид. Эти качели уже стали новым популярным местом для отдыха и встреч среди жителей города.

В честь открытия качелей для детей был устроен настоящий праздник: аниматор развлекал маленьких гостей, а всех присутствующих угощали сладостями. Атмосферу радости дополняли мыльные пузыри и яркие воздушные шарики, что превратило обычный день в незабываемое событие для семей Долгопрудного.

Фото: [ пресс-служба АО «Альфа-Банк» ]

Региональный управляющий Альфа-Банка по Московской области Сирена Джабраиловна Гаджимурадова выступила с торжественной речью, подчеркнув значимость проекта: «Альфа-Банк всегда стремится поддерживать развитие общественных пространств, делая их привлекательнее и доступнее для всех. Сегодня мы с гордостью делаем этот подарок Долгопрудному. Наши качели — это не просто символ радости и отдыха, но и знак уважения к жителям этого прекрасного города. Долгопрудный — это город высокого полета, стремлений и вдохновения, и мы надеемся, что наши качели станут неотъемлемой частью его уникальной атмосферы, даря радость и улыбки всем, кто будет на них кататься».

Установка качелей — часть долгосрочной стратегии Альфа-Банка по поддержке развития социальной инфраструктуры. Эти новые качели, установленные в самом сердце города, символизируют партнерство и дружбу между Альфа-Банком и жителями Долгопрудного, и будут радовать горожан на протяжении многих лет.

Фото: [ пресс-служба АО «Альфа-Банк» ]

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Токен креатива (erid)

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