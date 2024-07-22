Американцы готовы применить ядерное оружие для защиты Японии

Для защиты Японии американцы могут применить любое оружие, включая ядерное. Об этом сообщил помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк на брифинге по предстоящему турне госсекретаря Энтони Блинкена в ATP.

В своем обращении чиновник заявил, что у США перед азиатской страной есть нерушимые обязательства по договору безопасности, которые партнер полон решимости выполнять. С его же слов, из-за возрастающего риска беспрецедентных угроз на территории региона, союзники хотят показать, каким образом удастся выстоять и гарантировать защиту Японии, а еще обеспечить всеобщую безопасность в этой части земного шара.

Ранее мы писали о том, что после неудачного покушения баллотирующийся на должность президента США Дональд Трамп отказался от выступлений на открытом воздухе. Такой же тактики решил придерживаться и его однопартиец.