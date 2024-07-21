Axios: Трамп отказался больше выступать на улице, боясь нового покушения

Дальнейшие предвыборные выступления кандидата в президенты США, миллиардера Дональда Трампа будут проходить отныне исключительно в помещениях, сообщает издание Axios со ссылкой на источник в близких к политику кругах.

Сообщается, что причиной тому, ожидаемо, стало недавнее покушение на Трампа в штате Пенсильвания на митинге.

«Большая часть, если не все будущие выступления Трампа, будут проводиться в помещениях», — рассказал собеседник журналистов.

К примеру уже известно, что митинг в американском городе Шарлотт, запланированный на 24 июля, Трамп проведет в помещении. Его кандидат на пост вице-президента США от республиканцев сенатор Джей-Ди Вэнс отправится в города Миддлтаун и Радфорд 22 июля и проведет там митинги также под крышей.

Напомним, накануне стало известно, что предвыборный штаб кандидата в президенты США, американского миллиардера Дональда Трампа готовит необходимую удобную почву для подрыва рейтингов действующего вице-президента Камалы Харрис, если именно на ее кандидатуру на пост будущего главы Белого дома укажет Демократическая партия.