Армения отказалась впустить на свою территорию главу Российского общества дружбы с этой страной

Инцидент произошел в аэропорту Еревана Звартноц. О нем рассказал сам Кривопусков, и его слова привело ТАСС.

«Меня не впустили в страну, объявили нежелательной персоной для Армении, забрали паспорт», - заявил он.

По утверждению Кривопускова, ему не показали никаких официальных бумаг по этому поводу. Ему посоветовали немедленно вернуться в Россию. Армянские власти пока не дали никаких комментариев по этому поводу. Это далеко не первый подобный случай. Армения периодически отказывается впускать к себе россиян, занимающих высокие посты. Например, она отказала во въезде Маргарите Симоньян, главному редактору издания RT. Отказ получил и Константин Затулин, первый заместитель комитета Государственной Думы по делам СНГ.