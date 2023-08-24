Армения отказалась впустить на свою территорию главу Российского общества дружбы с этой страной
Фото: [© Антон Денисов/РИА Новости]
По утверждению армянских пограничников, Виктор Кривопусков признан на их территории нежелательной персоной.
Инцидент произошел в аэропорту Еревана Звартноц. О нем рассказал сам Кривопусков, и его слова привело ТАСС.
«Меня не впустили в страну, объявили нежелательной персоной для Армении, забрали паспорт», - заявил он.
По утверждению Кривопускова, ему не показали никаких официальных бумаг по этому поводу. Ему посоветовали немедленно вернуться в Россию. Армянские власти пока не дали никаких комментариев по этому поводу. Это далеко не первый подобный случай. Армения периодически отказывается впускать к себе россиян, занимающих высокие посты. Например, она отказала во въезде Маргарите Симоньян, главному редактору издания RT. Отказ получил и Константин Затулин, первый заместитель комитета Государственной Думы по делам СНГ.