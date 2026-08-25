Врачи в Домодедове спасли женщину, которой зажало руку производственным станком

Специалисты Домодедовской больницы спасли женщину, которой зажало руку производственным станком. В результате конечность была оторвана. Врачи успешно прооперировали пострадавшую, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение экстренно поступила молодая женщина с тяжелым повреждением правой руки. Во время работы на производстве конечность зажало станком.

«Ситуация была критической — открытый обрубок предплечья с торчащими костями и разорванными мышцами», — рассказал хирург Олег Бударин.

Пациентку экстренно прооперировали. Так, специалисты удалили отмершие ткани, укоротили кости до уровня кожи и сформировали аккуратную культю. После этого была назначена антибиотикотерапия. Благодаря оперативной помощи состояние женщины стабилизировалось.

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