Греция начала массово отказывать россиянам в шенгене

Греческое консульство в августе 2026 года начало массово отказывать в шенгенских визах российским туристам, причем мотивированные отказы не объясняются, а визы получают в основном те, у кого есть официальное приглашение. Об этом сообщает Infopro54.ru.

Директор новосибирского Единого визового центра Дмитрий Губарев рассказал, что раньше таких проблем не было, а сейчас отказы стали сплошными даже при наличии выкупленных билетов и броней в отелях. По его мнению, консульство может не одобрять использование Греции как транзитной точки для поездок в другие страны ЕС, а также тот факт, что многие выбирают греческий шенген из-за более коротких сроков рассмотрения — ответа ждут не дольше месяца даже в летний сезон.



Губарев напомнил, что похожая волна отказов уже наблюдалась в 2020–2021 годах, после чего ситуация нормализовалась. Насколько долгой будет нынешняя тенденция, пока неясно.



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