Полосатая мечта из 90-х: бурундуки снова стали популярны как питомцы в Подмосковье
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В эпоху дефицита зоомагазинов, когда выбор домашних питомцев ограничивался хомяками и попугаями, бурундук казался верхом экзотики и детской мечты. Сегодня этот полосатый зверек вновь появляется на досках объявлений, но реальность содержания лесного жителя в четырех стенах оказывается суровой: вместо ласкового друга семья часто получает неуловимого партизана, объявляющего войну интерьеру. Почему бурундуки не приручаются, как пережить зимнюю спячку питомца и стоит ли игра свеч, разбирался REGIONS.
Весной в зоомагазинах традиционно оживляется торговля грызунами, и бурундуки неизменно привлекают внимание яркой внешностью. Сероватая шубка с пятью контрастными черными полосами вдоль спины делает их похожими на миниатюрных бельчат, вызывая умиление у детей и взрослых. Однако за этой привлекательной обложкой скрывается характер своенравного одиночки, с которым ужиться непросто.
Обычно питомец попадает в дом уже в возрасте старше года, когда ребенок, копивший деньги, просто ставит родителей перед фактом. И здесь наступает момент истины. В отличие от доверчивых лесных собратьев, которые без страха берут угощение с ладони, квартирный бурундук видит в человеке угрозу. Максимум, на что удается уговорить зверька, — это взять из рук кедровый орешек, да и то при условии полной тишины.
Хитрости и особенности поведения
Содержание этого полосатого беглеца напоминает партизанскую игру с постоянными потерями. Стоит чуть приоткрыть дверцу клетки для уборки, как зверек молниеносно выскальзывает наружу. Вернуть его обратно практически невозможно: ни любимые лакомства, ни уговоры не действуют. Пойманный беглец предпочтет голод, но не вернется в неволю добровольно.
Ловить бурундука приходится с боем, отодвигая тяжелую мебель от стен, но грызуны гораздо быстрее людей. Эксперты предупреждают: хватать животное за хвост строго запрещено. В руках может остаться лишь шкурка — это природный механизм спасения, как у ящериц. Но, в отличие от рептилий, новый хвост у бурундука не отрастает, культя просто усыхает, навсегда лишая зверя привлекательности.
Советы по обустройству жилья
Чтобы минимизировать стресс и обезопасить квартиру, стоит придерживаться нескольких правил при обустройстве жилища для питомца:
- Надежная клетка. Предпочтение стоит отдавать просторным конструкциям с металлическими прутьями. Расстояние между соседними прутьями не должно превышать 1,5 см, иначе ловкий зверек найдет лазейку.
- Активный досуг. Беговое колесо обязательно — бурундуки обладают колоссальным запасом энергии, который нужно куда-то девать.
- Домик-кладовка. Зверек фанатично делает запасы, набивая щеки зерном и орехами. Еда в тайниках часто занимает все пространство, не оставляя места для сна. Следить за этими складами приходится регулярно, выбрасывая испорченные продукты.
- Глубокий поддон. Грызуны обожают рыть норы, поэтому слой подстилки должен быть внушительным.
Сезонная спячка и конфликты
Зимой многие неопытные хозяева впадают в настоящий шок. Питомец внезапно перестает выходить из домика, и, заглянув внутрь, можно найти холодное неподвижное тельце. Это не смерть, а сезонная спячка. В теплой квартире она длится недолго: зверек просыпается, чтобы перекусить и попить, а затем снова погружается в сон.
Попытки завести пару также заканчиваются плачевно. Бурундуки — ярко выраженные одиночки. Вместо дружной семьи они устраивают жестокие драки, разнять которые практически невозможно. Размножение в неволе для них нехарактерно, так что надеяться на пополнение не стоит.
Цена вопроса и реальность
Даже спустя годы жизни бок о бок некоторые особи так и остаются дикими, не признающими рук. Известны случаи, когда зверьки выпрыгивали в открытые окна, спасаясь бегством. В городской среде они обречены — шансов выжить у них нет. Все это лишний раз подтверждает: диким животным место в природе, а не в городских квартирах.
Стоимость взрослого бурундука на популярных площадках стартует от ₽10,5 тыс. Но прежде чем решиться на покупку, стоит оценить готовность к постоянным побегам, необходимости обновлять инвентарь и смириться с тем, что ручным другом этот зверек, скорее всего, не станет никогда.