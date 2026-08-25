Полосатая мечта из 90-х: бурундуки снова стали популярны как питомцы в Подмосковье

В эпоху дефицита зоомагазинов, когда выбор домашних питомцев ограничивался хомяками и попугаями, бурундук казался верхом экзотики и детской мечты. Сегодня этот полосатый зверек вновь появляется на досках объявлений, но реальность содержания лесного жителя в четырех стенах оказывается суровой: вместо ласкового друга семья часто получает неуловимого партизана, объявляющего войну интерьеру. Почему бурундуки не приручаются, как пережить зимнюю спячку питомца и стоит ли игра свеч, разбирался REGIONS .

Весной в зоомагазинах традиционно оживляется торговля грызунами, и бурундуки неизменно привлекают внимание яркой внешностью. Сероватая шубка с пятью контрастными черными полосами вдоль спины делает их похожими на миниатюрных бельчат, вызывая умиление у детей и взрослых. Однако за этой привлекательной обложкой скрывается характер своенравного одиночки, с которым ужиться непросто.

Обычно питомец попадает в дом уже в возрасте старше года, когда ребенок, копивший деньги, просто ставит родителей перед фактом. И здесь наступает момент истины. В отличие от доверчивых лесных собратьев, которые без страха берут угощение с ладони, квартирный бурундук видит в человеке угрозу. Максимум, на что удается уговорить зверька, — это взять из рук кедровый орешек, да и то при условии полной тишины.

Хитрости и особенности поведения

Содержание этого полосатого беглеца напоминает партизанскую игру с постоянными потерями. Стоит чуть приоткрыть дверцу клетки для уборки, как зверек молниеносно выскальзывает наружу. Вернуть его обратно практически невозможно: ни любимые лакомства, ни уговоры не действуют. Пойманный беглец предпочтет голод, но не вернется в неволю добровольно.

Ловить бурундука приходится с боем, отодвигая тяжелую мебель от стен, но грызуны гораздо быстрее людей. Эксперты предупреждают: хватать животное за хвост строго запрещено. В руках может остаться лишь шкурка — это природный механизм спасения, как у ящериц. Но, в отличие от рептилий, новый хвост у бурундука не отрастает, культя просто усыхает, навсегда лишая зверя привлекательности.

Советы по обустройству жилья

Чтобы минимизировать стресс и обезопасить квартиру, стоит придерживаться нескольких правил при обустройстве жилища для питомца:

Надежная клетка. Предпочтение стоит отдавать просторным конструкциям с металлическими прутьями. Расстояние между соседними прутьями не должно превышать 1,5 см, иначе ловкий зверек найдет лазейку.

Активный досуг. Беговое колесо обязательно — бурундуки обладают колоссальным запасом энергии, который нужно куда-то девать.

Домик-кладовка. Зверек фанатично делает запасы, набивая щеки зерном и орехами. Еда в тайниках часто занимает все пространство, не оставляя места для сна. Следить за этими складами приходится регулярно, выбрасывая испорченные продукты.

Глубокий поддон. Грызуны обожают рыть норы, поэтому слой подстилки должен быть внушительным.

Сезонная спячка и конфликты

Зимой многие неопытные хозяева впадают в настоящий шок. Питомец внезапно перестает выходить из домика, и, заглянув внутрь, можно найти холодное неподвижное тельце. Это не смерть, а сезонная спячка. В теплой квартире она длится недолго: зверек просыпается, чтобы перекусить и попить, а затем снова погружается в сон.

Попытки завести пару также заканчиваются плачевно. Бурундуки — ярко выраженные одиночки. Вместо дружной семьи они устраивают жестокие драки, разнять которые практически невозможно. Размножение в неволе для них нехарактерно, так что надеяться на пополнение не стоит.

Цена вопроса и реальность

Даже спустя годы жизни бок о бок некоторые особи так и остаются дикими, не признающими рук. Известны случаи, когда зверьки выпрыгивали в открытые окна, спасаясь бегством. В городской среде они обречены — шансов выжить у них нет. Все это лишний раз подтверждает: диким животным место в природе, а не в городских квартирах.

Стоимость взрослого бурундука на популярных площадках стартует от ₽10,5 тыс. Но прежде чем решиться на покупку, стоит оценить готовность к постоянным побегам, необходимости обновлять инвентарь и смириться с тем, что ручным другом этот зверек, скорее всего, не станет никогда.