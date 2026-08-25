Объем экспорта рыбных консервов и икры вырос на 20% в Подмосковье
Подмосковье стало экспортировать больше рыбных консервов и икры
Фото: [Медиасток.рф]
Объем экспорта рыбных консервов и икры с начала 2026 года вырос на 20% в Подмосковье по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В натуральном выражении за рубеж поставлено почти 1,5 тыс. тонн продукции», — отметили в ведомстве.
Основные направления экспорта — Белоруссия, Казахстан, Узбекистан и Киргизия.
В числе самых крупных подмосковных экспортеров данного вида продукции — компании ООО «ТД „Вкусные консервы“, ООО „Дальпромрыба“ и ООО „Русский рыбный мир“.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил выставку «День поля Московской области» в Дмитрове.