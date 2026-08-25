Арбуз-обманщик: пошаговая инструкция, как вернуть деньги за незрелый плод

Знакомая ситуация: на рынке или в магазине выбираешь красивый полосатый арбуз, приносишь домой, с нетерпением разрезаешь — а внутри бледная, невкусная или того хуже — перезрелая, волокнистая мякоть. Арбуз — тот товар, качество которого невозможно проверить до покупки, но это не значит, что покупатель остается беззащитным. Законодательство защищает права потребителей даже в таких случаях. Эксперты Роскачества, на которых ссылается REGIONS , объяснили, в каких ситуациях можно вернуть деньги за некачественную ягоду и как правильно действовать, если продавец отказывается идти навстречу.

Сезон арбузов в самом разгаре, и тысячи россиян ежедневно покупают эту ягоду. Однако далеко не каждый плод радует сладкой, сочной мякотью. По закону продавец обязан передать товар надлежащего качества, и если внутри обнаружился недостаток, о котором заранее не предупредили, покупатель имеет право требовать замены или возврата денег. Но с арбузом есть нюанс: его состояние до разрезания неизвестно, поэтому оценивать качество приходится постфактум.

Когда за арбуз можно потребовать деньги

Согласно Закону «О защите прав потребителей», возврат возможен, если продукт не соответствует установленным требованиям. Ориентироваться стоит не только на субъективные ощущения сладости, но и на объективные критерии, зафиксированные в ГОСТ 7177-2022 «Арбузы продовольственные свежие. Технические условия». Если мякоть имеет явные признаки незрелости или перезрелости, а также повреждения или гнилостные изменения, это уже веский повод для возврата.

Как распознать недозрелую ягоду

У арбуза, который сняли с бахчи слишком рано, мякоть выглядит характерно:

имеет бледно-розовый, иногда желтоватый или почти белый оттенок;

граница между мякотью и корой выражена слабо;

мякоть грубая на ощупь и содержит мало сока;

семена светлые, явно несозревшие.

Если после разрезания наблюдается именно такая картина, это не просто вопрос вкуса — это несоответствие требованиям к качеству, и продавец обязан принять товар обратно.

Что выдает перезрелый арбуз

С перезревшим плодом ситуация обратная, но не менее печальная:

мякоть приобретает оранжевый оттенок и волокнистую, рыхлую структуру;

внутри могут появляться пустоты и трещины;

на семенах заметна слизь;

возможен неприятный запах или кисловатый привкус.

Такой арбуз не просто невкусный — его употребление может быть опасно для здоровья.

Пошаговая инструкция: как вернуть деньги

Если после покупки обнаружился один из перечисленных дефектов, действовать нужно быстро и четко.

Сохранить доказательства. Не выбрасывать арбуз, сфотографировать его в разрезе с разных ракурсов, зафиксировать проблему на видео. Если есть чек — хорошо, но его отсутствие не фатально.

Обратиться к продавцу. Вернуться в магазин или на точку продажи, показать товар и объяснить причину претензии. Устные переговоры — первый шаг.

Написать письменную претензию. Если продавец отказывается решать вопрос на словах, составить заявление в двух экземплярах. В претензии указать дату покупки, описание недостатка и четкое требование — возврат денег или замена на качественный товар.

Ссылаться на закон. Основной аргумент — нарушение правил торговли и несоответствие товара требованиям ГОСТ. Можно добавить, что при продаже арбузов продавец обязан информировать о сорте и условиях хранения, влияющих на сохранность.

Что делать, если продавец не хочет возвращать деньги

Если владелец точки отказывается удовлетворить требования, важно не опускать руки. Даже при отсутствии чека есть другие способы подтвердить покупку:

выписка из онлайн-банка или терминала;

показания свидетелей;

запись с камер видеонаблюдения (если есть доступ).

При категорическом отказе стоит подать жалобу в Роспотребнадзор или обратиться в суд. Практика показывает, что в большинстве подобных дел суд встает на сторону потребителя, особенно если есть фото- и видеодоказательства и письменная претензия с отказом продавца.

Важный нюанс

Стоит помнить, что возврат возможен только в случае явных дефектов — незрелости, перезрелости, гнили или механических повреждений. Если арбуз просто показался недостаточно сладким, но при этом соответствует всем визуальным признакам спелости, претензия, скорее всего, не будет удовлетворена. Однако в случае явного брака закон полностью на стороне покупателя.