Скандал с концертом Канье Уэста в России может состояться при одном условии

Долгожданный концерт американского рэпера Канье Уэста, который должен был стать главным музыкальным событием года в России, оказался под угрозой срыва. После того как представители «Газпром Арены» заявили об отсутствии договора аренды, стало очевидно, что Северная столица может лишиться выступления. Однако организаторы концертов в беседе с RT дали новые, предположительные вводные по мероприятию.

Слухи об отмене концерта Канье Уэста на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге вызвали резонанс среди зрителей. По данным промоутера Евгения Финкельштейна, агентство SAY Agency анонсировало мероприятие до согласования площадки, из-за чего площадку потеряли. Однако выступление рэпера еще может состояться в другом крупном городе при оперативной смене логистики.

Главной интригой остается гонорар звезды, превышающий $20 млн (более ₽1,6 млрд), часть из которого артист уже получил в качестве аванса. Финкельштейн назвал эту сумму колоссальной для отечественного рынка, подчеркнув, что окупаемость возможна только при полном аншлаге и привлечении спонсоров. На данный момент зрители не могут вернуть деньги за билеты через сайт, что нарушает права потребителей. В такой ситуации эксперт советует сразу направлять организаторам официальные досудебные претензии.

Что до позиций организаторов и причастных, то SAY Agency уверяет, что рэпер не отменял визит, но новую локацию не называет. Тем временем «Газпром Арена» заявку отменили, так как договор аренды подписан не был. Представители Канье Уэста пока воздерживаются от официальных комментариев.

Ранее адвокат объяснил, почему спешка со сдачей билетов на Канье Уэста может лишить денег.