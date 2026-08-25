Глава ЦРУ в Москве: Джон Рэтклифф прибыл в Россию

Директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф прибыл в Россию. Об этом сообщила старший репортер CBS News Дженнифер Джейкобс в соцсети X. По данным телеграм-канала SHOT, глава ЦРУ может провести встречу с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным. Официальная цель визита пока не объявлена.

Предыстория контактов между руководителями разведок двух стран началась ещё в январе 2025 года. Сразу после назначения Рэтклиффа на пост главы ЦРУ Нарышкин заявил о готовности встретиться с американским коллегой, если Вашингтон проявит интерес. Первый телефонный разговор состоялся в марте. Тогда стороны обсудили взаимодействие спецслужб и урегулирование кризисных ситуаций, а также договорились поддерживать регулярные контакты для снижения конфронтации.

В апреле Нарышкин рассказал еще об одном звонке и допустил скорую личную встречу. Летом он уточнил, что у руководителей фактически появилась прямая линия — при необходимости они могут связаться в любой момент. Нынешний визит Рэтклиффа в Москву, судя по всему, станет логическим продолжением этой линии, однако детали переговоров пока держатся в секрете.

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