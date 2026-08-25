Школу № 16 Орехово-Зуевского округа откроют после капремонта 1 сентября

Школу № 16 Орехово-Зуевского городского округа откроют после капитального ремонта 1 сентября. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Учреждение расположено на Мадонской улице. Его площадь составляет более 7 тыс. кв. м. Ремонтные работы здесь провели в рамках государственной программы.

В ходе ремонта в здании провели внутренние отделочные работы, заменили инженерные коммуникации, обновили сантехнику, привели в порядок фасад и кровлю, установили новую мебель и оборудование.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что к 1 сентября в регионе откроют восемь новых школ.