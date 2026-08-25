Взрыв на кухне лишил женщин 16% кожи: скороварка разлетелась на куски во время ужина

Две женщины пострадали при взрыве скороварки в Ярославской области

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

В Ярославской области две подруги решили приготовить ужин, но бытовая техника не выдержала давления и взорвалась прямо на кухне — осколки пластика и горячее содержимое разлетелись по комнате, оставив на телах женщин ожоги примерно на 16% кожного покрова. Об этом сообщает Lenta.ru.

Россиянки загрузили продукты в скороварку, надеясь на быстрый результат. Однако прибор не справился с давлением и взорвался. Горячая смесь и острые фрагменты пластика разметались по кухне. Обе женщины получили серьезные термические травмы и были немедленно госпитализированы.

Медики диагностировали ожоги около 16% тела у каждой пострадавшей. После экстренной помощи понадобилась длительная реабилитация в течение месяца.

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