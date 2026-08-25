Держать или продавать квартиру: жителям Подмосковья раскрыли ситуацию со вторичкой на рынке

На рынке недвижимости Подмосковья происходит необычное явление: владельцы квартир массово снимают объявления о продаже, сворачивая сделки и убирая ключи в стол. Еще недавно площадки пестрели предложениями, а сейчас число активных лотов заметно сократилось. С чем связан этот тренд, почему продавцы предпочитают выжидать и кому текущая ситуация играет на руку, рассказала REGIONS риелтор подмосковной компании Юлия Коченогова.

По словам эксперта, рынок недвижимости вступил в фазу глубокой трансформации. Если раньше собственники стремились продать жилье, чтобы улучшить условия или перевложить средства, то сегодня эти планы откладываются на неопределенный срок. Причина банальна, но сурова: покупатели исчезли, а те, кто остался, не готовы платить запрашиваемые суммы. Вкупе с жесткой ипотечной политикой банков это привело к тому, что экспозиция квартир растягивается на месяцы, а цены начинают ползти вниз.

«Продавцы оказались в ловушке. Вместо того чтобы фиксировать убыток и отдавать квартиру дешево, многие предпочитают просто забрать объявление и переждать шторм. Продавать на падающем рынке — значит гарантированно потерять деньги», — комментирует Юлия Коченогова.

Главные причины, по которым стоит придержать квартиру

Эксперт выделяет пять ключевых факторов, заставляющих владельцев отказываться от сделок:

Обвальное падение спроса. Высокая ключевая ставка и непомерные цены отсекли большинство потенциальных покупателей. Те, кто планировал покупку, замерли в ожидании.

Ужесточение ипотечных условий. Льготные программы сжаты, а одобрить кредит по рыночной ставке могут позволить себе единицы. Спрос на ипотеку рухнул, а вместе с ним — и покупательская активность.

Эффект неопределенности. Собственники не видят ясных перспектив роста цен в ближайшие месяцы, но предпочитают сохранить актив в недвижимости, надеясь, что он удержит стоимость лучше, чем обесценивающиеся рубли.

Ожидание отскока. Часть продавцов верит в скорое восстановление рынка и снимает лоты в надежде дождаться волны роста цен, чтобы войти в сделку с большей выгодой.

Смена парадигмы. Сейчас на рынке сформировалась классическая ситуация «рынка покупателя», когда продавцы вынуждены подстраиваться под оставшихся клиентов, давая скидки и соглашаясь на торг.

Специалист подчеркнула: если квартира не является критически ликвидным активом и нет острой необходимости в деньгах прямо сейчас, то лучше подождать. Эмоциональные решения на таком рынке ведут к финансовым потерям.

Почему покупка квартиры сегодня выглядит логично

Парадокс ситуации в том, что для покупателей текущий кризис открывает уникальное окно возможностей. Риелтор выделяет несколько моментов, которые делают сделку сейчас крайне привлекательной:

Адекватные цены. Продавцы, уставшие от простоя, начали выставлять более реалистичные ценники, снижая градус торга.

Низкий порог входа. Даже с ограниченным бюджетом сейчас можно найти варианты. Например, студия в Электрогорске оценивается в ₽2,6 млн, а однокомнатная квартира в Озерах — около ₽2,7 млн. Это минимальная цена входа в собственное жилье в регионе.

Финансовая доступность. При среднем доходе семьи в ₽100-125 тыс. ежемесячный платеж по ипотеке за квартиру стоимостью ₽5,5 млн составит порядка ₽35-40 тыс., что является посильной нагрузкой для двух работающих членов семьи.

Инвестиционный потенциал. Прогнозы экспертов сходятся на том, что к концу 2026 года стоимость квадратного метра отыграет падение и вырастет минимум на 12,5%. Квартира, купленная сегодня на спаде, автоматически превращается в доходный актив к концу года.

«Для людей с наличными или одобренной ипотекой открывается настоящее окно возможностей. Цены дали задний ход и это временное явление. Если вы откладывали покупку годами, сейчас стоит прекратить наблюдение и начать действовать. А вот владельцам я рекомендую выдохнуть и убрать ключи подальше: продавать на падающем рынке — значит гарантированно терять деньги», — резюмирует Юлия Коченогова.

Таким образом, текущая рыночная турбулентность разделила участников на два лагеря. Продавцам эксперт советует набраться терпения и не совершать необдуманных шагов, а покупателям — действовать быстро, пока цены не начали обратный отсчет вверх.