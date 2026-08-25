Почти 1 тыс. человек прошли курс по оказанию первой помощи в учебном комбинате при МинЖКХ Подмосковья
Около 1 тыс. работников сферы ЖКХ Подмосковья научились оказывать первую помощь
Фото: [Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области]
В Подмосковье с начала года обучение по программе «Оказание первой помощи пострадавшим» в Учебно‑курсовом комбинате при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области прошли 978 человек.
В рамках курса слушатели изучают признаки клинической смерти, технику проведения сердечно‑легочной реанимации, методы остановки кровотечений, приемы иммобилизации при переломах, особенности оказания помощи при ожогах, отравлениях, электротравмах и утоплениях. Особое внимание уделяется практике на тренажерах.
Программа рассчитана на 16 академических часов. Курс обязателен для специалистов с повышенным риском и тех, кто по должности должен уметь оказывать первую помощь, а также для всех новых работников.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу комплексной поликлиники в микрорайоне Лукино-Варино.