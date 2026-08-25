Осень-2026 в Москве: сентябрь побьет прошлогоднее тепло, а осадков будет в пять раз больше

Как пишет REGIONS , сервис «Яндекс Погода» представил прогноз на осенние месяцы 2026 года для Москвы, подготовленный с помощью искусственного интеллекта — технологии «Метеум». Согласно расчетам, предстоящая осень в целом окажется теплее климатической нормы, при этом наиболее заметное отклонение ожидается в сентябре, а ноябрь, напротив, будет более дождливым.

Синоптики прогнозируют, что сентябрь этого года будет даже теплее, чем в 2025-м, хотя до рекордных значений 2024-го он не дотянет. Что касается ноября, то он второй год подряд превысит среднюю многолетнюю норму по температуре, однако окажется чуть прохладнее, чем в прошлом году. Октябрь, по прогнозу, останется в границах климатической нормы.

По количеству осадков сезон будет близок к обычным значениям. Исключение — ноябрь: в этом месяце дождей может выпасть немного больше нормы и даже больше среднего за последнее десятилетие. В сентябре же осадков ожидается почти в пять раз больше, чем годом ранее. Для сравнения: в сентябре 2025 года выпало рекордно мало — всего 12,8 мм, тогда как в этом году показатель должен вернуться к климатической норме. В октябре дождей будет примерно в полтора раза меньше, чем в прошлом году.

Сервис также отмечает, что аналогичная тенденция — более теплая осень относительно нормы — прогнозируется во всех крупнейших городах России. В Москве же главная интрига сезона — контраст между сухим и теплым сентябрем и более влажным ноябрем. Такая погода может сказаться на сборе урожая, работе коммунальных служб и планах горожан на выходные.

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