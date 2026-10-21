Армения зимой за ₽68 тыс.: зачем TEZ TOUR открыл новогодние туры в страну без пляжей?

TEZ TOUR открыл продажи пакетных экскурсионных туров в Армению на новогодние и рождественские праздники. Прямой перелет в Ереван, отсутствие визы (гражданам России достаточно внутреннего паспорта) и отсутствие языкового барьера делают эту горную страну альтернативой для зимних каникул, передает « Турпром ».

Заезды запланированы с 27 декабря 2026 года по 4 января 2027-го, продолжительность отдыха — от 4 до 7 ночей. Прямые вылеты предусмотрены не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но также из Казани, Екатеринбурга, Самары, Волгограда, Новосибирска, Уфы и других крупных городов.

Цены сформированы с учетом перелета, проживания, трансферов и базового экскурсионного обслуживания, указаны на одного человека при двухместном размещении. Тур «Удивительный Новый Год» от пяти ночей с заездом 29 декабря обойдется от ₽68 269. Гастрономическая программа «Вкус Армянского Нового Года» на четыре ночи с 2 января — от ₽69 052. Недельные каникулы «Армянский Новый Год» на шесть ночей с 29 декабря — от ₽74 546. Тур «С Новым Годом, Армения!» на четыре ночи с 30 декабря — от ₽75 338. Рождественская программа «Чудеса Армянского Рождества» на пять ночей с 4 января — от ₽76 965. Максимальный по длительности тур «Новогодняя неделя в Армении» на семь ночей с 27 декабря — от ₽77 594. Для проживания предлагаются отели 3–4* в Ереване, включая Shirak Hotel, Best View Hotel, Ani Central Inn, Ani Plaza Hotel и Best Western Plus Congress Hotel.

Главный редактор Турпрома Александр Гордиец назвал выбор Армении любопытным ходом туроператора. По его мнению, когда пляжная Азия пугает ценниками и рисками Эль-Ниньо, а Европа охвачена погромами, безопасный и близкий Кавказ становится спасением для кошелька и нервов российского туриста. Гордиец отметил, что у многих возникает вопрос, ради чего лететь в Армению зимой, и перечислил причины: гастротуризм с хашем, экскурсии без летней жары, горнолыжный Цахкадзор в часе езды от Еревана и атмосфера новогоднего Еревана.