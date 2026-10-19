Растущая Луна и даты помогут: астрологи дали совет для удачного свидания

Первое свидание, волнительное знакомство или судьбоносное признание — шаги, которые хочется сделать в самый удачный момент, и в этом деле на помощь приходит лунный календарь, ведь правильно подобранный энергетический фон помогает легко расположить к себе собеседника и завязать искреннюю связь. Подробнее об этом сообщает REGIONS.