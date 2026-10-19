Растущая Луна и даты помогут: астрологи дали совет для удачного свидания
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина/Сгенерировано нейросетью]
Первое свидание, волнительное знакомство или судьбоносное признание — шаги, которые хочется сделать в самый удачный момент, и в этом деле на помощь приходит лунный календарь, ведь правильно подобранный энергетический фон помогает легко расположить к себе собеседника и завязать искреннюю связь. Подробнее об этом сообщает REGIONS.
Удачные дни для романтики
Астрологические подсказки помогают выбрать идеальный момент для сближения с учетом фаз луны и положения небесных тел:
- 22 октября (Луна в Рыбах) — прекрасный старт для творческих свиданий, задушевных разговоров и тонкого эмоционального контакта.
- 6 ноября (Луна в Весах) — классический день под эгидой Венеры, создающий идеальные условия для походов в ресторан, театр, изысканных нарядов и легкого общения.
- 18–19 ноября (Луна в Рыбах) — период повышенной эмпатии и интуиции, благоприятный для решительного шага навстречу друг другу.
- 23 ноября (Луна в Тельце) — стабильный земной знак дарит чувство уюта и защищенности, идеально подходя для спокойного ужина или камерного домашнего вечера.
Главные правила астрологии свиданий
Чтобы встреча прошла успешно, эксперты советуют учитывать несколько простых закономерностей:
- Растущая луна — традиционно лучший период для старта новых отношений, закладывающий фундамент для долгого продолжения.
- Благоприятные знаки — мягче всего свидания складываются, когда ночное светило проходит через созвездия Весов, Тельца и Рыб, отвечающие за комфорт, эстетику и чувственность.
- Чего стоит избегать — периодов вблизи новолуния и полнолуния, провоцирующих резкие перепады эмоций, а также интервалов «луны без курса», после которых встречи чаще всего не имеют продолжения.
Для достижения наилучшего результата планируйте важные встречи на вечер пятницы или выходные, когда накопившееся за рабочую неделю напряжение отступает, позволяя полностью расслабиться в приятной компании.