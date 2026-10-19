Академики РАН, климатологи и профильные ведомства сформировали комплексный макропрогноз и климатическую карту для России на 2027 год. Страну ждут серьезные температурные виражи: зима на 3–4 °C теплее нормы, дождливое лето в Центре и засуха на Юге. В экономике Минэкономразвития закладывает рост ВВП на 1,4% при замедлении инфляции до 4%. На фоне глобального продовольственного кризиса страна сохранит полную пищевую безопасность за счет собственных запасов зерна и мяса. Детали исследования публикует издание MSK1.RU .

Климатический прогноз: дожди, потепление и Арктика

Глава РАН Геннадий Красников заявил, что Россия нагревается в два раза быстрее, чем весь остальной мир. Главные аномалии 2027 года:

Зима 2026–2027: температура задержится на 3–4 °C выше климатической нормы, вместо сугробов ожидаются слякоть и туманы.

Лето 2027: из-за явления Эль-Ниньо в 81% случаев лето бывает прохладным, а в 73% — дождливым. На Юге прогнозируют засуху, в Сибири — паводки.

Таяние льдов: шведские ученые допустили сокращение площади льда в Арктике ниже 1 млн кв. км к сентябрю 2027 года. Лауреат Нобелевской премии мира Алексей Кокорин оценивает вероятность полного сброса ледяного панциря в 3%.

Макропоказатели: ВВП, зарплаты и инфляция

Правительство РФ и Минэкономразвития утвердили экономические ориентиры на 2027 год:

Рост ВВП: 1,4%.

Инфляция: снизится до 4% (после 6,8% на конец 2026 года).

Рынок труда: безработица задержится на дне — 2,2%, а рост реальных зарплат затормозится до 1,8%.

Наука: 1,6 трлн рублей выделят на госпрограмму научно-технологического развития.

Продовольственная безопасность: рис, мясо и кофе

Пока ООН прогнозирует рост числа голодающих в мире до 274 млн человек из-за неурожаев риса и дороговизны удобрений, эксперты «Росконгресса» гарантируют России защиту от дефицита. Страна полностью закрывает потребности за счет собственного зерна, мяса и азотных удобрений. Рост цен возможен только на импортный ассортимент: кофе, какао-бобы и экзотические фрукты.