Зима без снега и дожди летом: к каким аномалиям готовиться россиянам в 2027 году

MSK1.RU: ученые и Минэк выдали прогноз о будущем России на 2027 год

Общество

Академики РАН, климатологи и профильные ведомства сформировали комплексный макропрогноз и климатическую карту для России на 2027 год. Страну ждут серьезные температурные виражи: зима на 3–4 °C теплее нормы, дождливое лето в Центре и засуха на Юге. В экономике Минэкономразвития закладывает рост ВВП на 1,4% при замедлении инфляции до 4%. На фоне глобального продовольственного кризиса страна сохранит полную пищевую безопасность за счет собственных запасов зерна и мяса. Детали исследования публикует издание MSK1.RU.

Климатический прогноз: дожди, потепление и Арктика

Глава РАН Геннадий Красников заявил, что Россия нагревается в два раза быстрее, чем весь остальной мир. Главные аномалии 2027 года:

  • Зима 2026–2027: температура задержится на 3–4 °C выше климатической нормы, вместо сугробов ожидаются слякоть и туманы.
  • Лето 2027: из-за явления Эль-Ниньо в 81% случаев лето бывает прохладным, а в 73% — дождливым. На Юге прогнозируют засуху, в Сибири — паводки.
  • Таяние льдов: шведские ученые допустили сокращение площади льда в Арктике ниже 1 млн кв. км к сентябрю 2027 года. Лауреат Нобелевской премии мира Алексей Кокорин оценивает вероятность полного сброса ледяного панциря в 3%.

Макропоказатели: ВВП, зарплаты и инфляция

Правительство РФ и Минэкономразвития утвердили экономические ориентиры на 2027 год:

  • Рост ВВП: 1,4%.
  • Инфляция: снизится до 4% (после 6,8% на конец 2026 года).
  • Рынок труда: безработица задержится на дне — 2,2%, а рост реальных зарплат затормозится до 1,8%.
  • Наука: 1,6 трлн рублей выделят на госпрограмму научно-технологического развития.

Продовольственная безопасность: рис, мясо и кофе

Пока ООН прогнозирует рост числа голодающих в мире до 274 млн человек из-за неурожаев риса и дороговизны удобрений, эксперты «Росконгресса» гарантируют России защиту от дефицита. Страна полностью закрывает потребности за счет собственного зерна, мяса и азотных удобрений. Рост цен возможен только на импортный ассортимент: кофе, какао-бобы и экзотические фрукты.

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