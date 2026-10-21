Инфекционист Чуланов заявил о бесполезности римантадина против гриппа

Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов выступил с инициативой вывести из обращения популярный противовирусный препарат римантадин из-за неэффективности. На 21-м Национальном конгрессе терапевтов эксперт заявил, что устойчивость штаммов гриппа к этому лекарству превысила 90%. При этом объемы продаж римантадина в аптеках РФ за восемь месяцев 2026 года достигли 13 миллионов упаковок. Об этом сообщает «Медицинский вестник».