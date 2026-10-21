Инфекционист Чуланов заявил о бесполезности римантадина против гриппа
МВ: отменить продажи популярного противовирусного препарата призвали в Минздраве
Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов выступил с инициативой вывести из обращения популярный противовирусный препарат римантадин из-за неэффективности. На 21-м Национальном конгрессе терапевтов эксперт заявил, что устойчивость штаммов гриппа к этому лекарству превысила 90%. При этом объемы продаж римантадина в аптеках РФ за восемь месяцев 2026 года достигли 13 миллионов упаковок. Об этом сообщает «Медицинский вестник».
Проблема резистентности и новые стандарты терапии
- Причина отмены: устойчивость вирусов гриппа к римантадину превысила 90%, что делает его бесполезным при лечении заболевших.
- Предложение регулятору: остановиться оборот препарата и исключить его из клинических рекомендаций.
- Объемы рынка: за январь — август 2026 года аптеки реализовали 13 млн упаковок римантадина на сумму 970,1 млн рублей (выпуск ведут 18 фармпроизводителей).
- Рекомендуемая альтернатива:
- Ингибиторы нейраминидазы (осельтамивир, занамивир) с доказанной чувствительностью штаммов;
- Новые препараты прямого действия: атериксен, эргоферон, рафамин и инозин пранобекс.
- Исключение из протоколов: из обновленного списка препаратов Минздрава ранее вывели кагоцел.
- Сроки назначения: противовирусные средства прямого действия эффективны в первые 48 часов с момента проявления симптомов (занамивир — в первые 36 часов) при обязательной идентификации возбудителя.
- Статистика вакцинации: благодаря прививочной кампании (вакцинировано свыше 80 млн человек за прошлый год) заболеваемость гриппом в РФ за последние 20 лет снизилась в 148 раз.