Инфекционист Чуланов заявил о бесполезности римантадина против гриппа

МВ: отменить продажи популярного противовирусного препарата призвали в Минздраве

Общество

Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов выступил с инициативой вывести из обращения популярный противовирусный препарат римантадин из-за неэффективности. На 21-м Национальном конгрессе терапевтов эксперт заявил, что устойчивость штаммов гриппа к этому лекарству превысила 90%. При этом объемы продаж римантадина в аптеках РФ за восемь месяцев 2026 года достигли 13 миллионов упаковок. Об этом сообщает «Медицинский вестник».

Проблема резистентности и новые стандарты терапии

  • Причина отмены: устойчивость вирусов гриппа к римантадину превысила 90%, что делает его бесполезным при лечении заболевших.
  • Предложение регулятору: остановиться оборот препарата и исключить его из клинических рекомендаций.
  • Объемы рынка: за январь — август 2026 года аптеки реализовали 13 млн упаковок римантадина на сумму 970,1 млн рублей (выпуск ведут 18 фармпроизводителей).
  • Рекомендуемая альтернатива:
    • Ингибиторы нейраминидазы (осельтамивир, занамивир) с доказанной чувствительностью штаммов;
    • Новые препараты прямого действия: атериксен, эргоферон, рафамин и инозин пранобекс.
  • Исключение из протоколов: из обновленного списка препаратов Минздрава ранее вывели кагоцел.
  • Сроки назначения: противовирусные средства прямого действия эффективны в первые 48 часов с момента проявления симптомов (занамивир — в первые 36 часов) при обязательной идентификации возбудителя.
  • Статистика вакцинации: благодаря прививочной кампании (вакцинировано свыше 80 млн человек за прошлый год) заболеваемость гриппом в РФ за последние 20 лет снизилась в 148 раз.

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