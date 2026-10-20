Заказчики в розыске: МВД раскрыло детали диверсии с сожженной машиной в Барнауле

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о задержании 19-летнего студента Пензенского государственного университета, устроившего поджог служебного автомобиля у отдела полиции в Барнауле. Молодой человек действовал по указанию неизвестных из мессенджера, убедивших его в «сотрудничестве со спецслужбами». Возгорание оперативно потушили, поджигателя задержали на месте. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте, фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.