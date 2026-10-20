Заказчики в розыске: МВД раскрыло детали диверсии с сожженной машиной в Барнауле
РЕН ТВ: кураторы из мессенджера толкнули студента на теракт в Барнауле
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о задержании 19-летнего студента Пензенского государственного университета, устроившего поджог служебного автомобиля у отдела полиции в Барнауле. Молодой человек действовал по указанию неизвестных из мессенджера, убедивших его в «сотрудничестве со спецслужбами». Возгорание оперативно потушили, поджигателя задержали на месте. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте, фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.
Детали уголовного дела и версия следствия
- Личность подозреваемого: 19-летний студент Пензенского государственного университета, приехавший в Алтайский край из другого региона.
- Схема вербовки: злоумышленники связались с юношей в мессенджере и под видом «помощи спецслужбам в поимке преступника» принудили совершить диверсию.
- Объект атаки: служебный автомобиль МВД на открытой автостоянке возле одного из отделов полиции Барнаула.
- Последствия и пресечение: возгорание оперативно ликвидировали, подозреваемого задержали сотрудники полиции непосредственно на месте преступления.
- Квалификация: возбуждено уголовное дело по статье о терроризме (до 20 лет лишения свободы). Полиция устанавливает организаторов и заказчиков преступления.