Огонь вспыхнул рядом с артистом: что произошло на концерте Элджея в Новосибирске

Во время концерта рэпера Элджея, настоящее имя которого Алексей Узенюк, на «Сибирь-Арене» в Новосибирске произошло возгорание сцены. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

Огонь вспыхнул после запуска спецэффектов

По словам очевидцев, возгорание началось после использования спецэффектов. На опубликованной записи видно, что огонь появился на сцене недалеко от артиста, который в этот момент продолжал выступление.

Организаторы быстро устранили пожар

Как сообщается, организаторам удалось оперативно справиться с возгоранием. Другие подробности происшествия, в том числе информация о возможных пострадавших, в публикации не приводятся.