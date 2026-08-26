Август по праву считается самым урожайным месяцем для дачников и огородников Подмосковья. Именно в последние недели лета на участках начинает массово созревать основная часть плодов, ягод и овощей. Задача садовода — не проморгать момент сбора, чтобы фрукты не перезрели и не осыпались, а растения успели получить необходимую поддержку для закладки будущего урожая. О том, что поспевает в августе и как правильно ухаживать за садом и огородом, корреспонденту REGIONS рассказал подмосковный агроном Леонид Суровцев.

Главные звезды сада: яблоки и груши

В августе в Подмосковье начинают плодоносить летние сорта яблок — «грушовка московская», «медуница», «белый налив», а к концу месяца подходит «мечта». Плоды этих сортов сочные, ароматные, некоторые можно есть даже слегка недозрелыми. Следом за ними вызревают ранние груши, например «памяти яковлева», которые по сладости могут затмить вишню и даже сливу.

Чтобы не упустить оптимальный срок уборки, агроном советует ориентироваться на несколько внешних признаков. У яблок главный маркер — цвет семян: как только они становятся коричневыми, плод достиг полной зрелости. Еще один верный сигнал — яблоки начинают сами падать на землю. С грушами ситуация сложнее: они склонны перезревать прямо на ветках, становясь мучнистыми и невкусными. Поэтому их лучше срывать чуть раньше и дать дозреть в прохладном месте в течение нескольких дней.

Другие дары августа

Помимо яблочно-грушевого изобилия, август радует поздними ягодами — на кустах еще можно найти ремонтантную малину, ежевику и поздние сорта смородины. Собирать их нужно вовремя, чтобы ягоды не переспели и не осыпались. В огороде продолжают плодоносить томаты, огурцы, перцы и кабачки. В теплицах при хорошем уходе огурцы могут давать урожай вплоть до октября — нужно лишь вовремя подкармливать их калийно-фосфорными удобрениями и не забывать о поливе. Также в августе приступают к уборке лука и чеснока: их выкапывают в сухую погоду и тщательно просушивают перед закладкой на хранение.

Фосфор и калий вместо азота

После активного плодоношения растениям необходимо восстановить силы и подготовиться к зимнему периоду. И здесь, по словам агронома, действует главное правило: азотные удобрения полностью исключаются. Азот стимулирует рост зеленой массы и молодых побегов, которые до морозов не успеют вызреть и вымерзнут. Вместо этого в августе растениям нужны фосфор и калий.

Калий отвечает за накопление сахаров в плодах, укрепление иммунитета и устойчивость к перепадам температур. Фосфор стимулирует развитие корневой системы и закладывает основу для цветочных почек будущего года. Для плодовых деревьев вносят 20–30 г суперфосфата и 15–20 г сульфата калия на квадратный метр приствольного круга. Для ягодных кустарников дозировку уменьшают: столовая ложка суперфосфата и две чайные ложки сульфата калия под куст. Подкормки обязательно проводят после полива, чтобы удобрения не обожгли корни.

Что еще не забыть сделать в августе

Август — время не только сбора, но и закладки фундамента для будущего сезона. После уборки урожая освободившиеся грядки стоит засеять сидератами — горчицей, фацелией или овсом. Эти культуры улучшат структуру почвы, обогатят ее органикой и подавят рост сорняков. Также важно провести санитарную обрезку деревьев и кустарников: удалить сухие, сломанные и больные ветки, а также те, что лежат на земле. Все растительные остатки необходимо убрать с участка, чтобы не создавать питательную среду для болезней и вредителей.

Агроном подвел итог: август — ключевой месяц для дачника, когда нужно совмещать сбор урожая с заботой о будущем. Уделите внимание сидератам, калийно-фосфорным подкормкам и уборке растительного мусора — и в следующем году ваш сад и огород отблагодарят щедрым урожаем. Не стоит расслабляться до самой осени, ведь каждое действие сейчас работает на перспективу.

«В августе мы работаем на перспективу. То, что мы внесем сейчас — фосфор и калий — пойдет на закладку плодовых почек следующего года. Азот мы полностью исключаем. Если подкормить азотом, деревья пойдут в рост, а это значит, что зимой они могут пострадать от морозов. Поэтому никакого свежего навоза и азотных удобрений — только калий и фосфор», — подчеркивает Леонид Суровцев.

Август — месяц, когда дачник не должен расслабляться. С одной стороны, он наслаждается урожаем, с другой — уже закладывает фундамент для будущего года. Если не полениться и провести все необходимые работы, то и в следующем сезоне урожай будет не хуже, а возможно, даже богаче. Время не ждет, и каждая минута, проведенная на участке сейчас, окупится сторицей в будущем.