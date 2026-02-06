Автоапокалипсис-2026: эти девять машин станут раритетом в 2026 году и взлетят в цене

Американский автомобильный рынок готовится к значительному обновлению. Как минимум девять моделей от различных брендов завершат свой жизненный цикл и будут сняты с производства в 2026 году. Об этом сообщает carexpo со ссылкой на Motor1.

Среди уходящих — гибридный минивэн Chrysler Pacifica Hybrid, чье почти десятилетнее присутствие прервут новые приоритеты компании. Не оправдавший надежд по продажам кроссовер Dodge Hornet покинет конвейер всего через три года после старта. Серьезные проблемы подкосили судьбу гибридных версий Jeep: Grand Cherokee 4xe и Wrangler 4xe будут сняты после масштабных отзывов из-за неисправностей трансмиссии.

Люксовый сегмент также понесет потери. Спортивное купе Lexus LC, никогда не бывшее массовым, уйдет в историю. Acura заявила о прекращении выпуска кроссовера RDX, работая над его гибридной заменой, которая появится позднее. Электрический спорткар Karma Revero уступит место новой модели Gyesera как часть ребрендинга. Компания Tesla планирует оптимизировать линейку, остановив выпуск одного из вариантов Model S и признанного устаревшим кроссовера Model X, чтобы частично переориентировать мощности на производство роботов Optimus.

Ранее верующим назвали пять молитв, которые помогут справиться с опасностью.