Льготы для инвесторов и защита памятников: в Госдуме разъяснили новый закон об упрощенной продаже аварийных объектов

Госдума приняла закон об упрощении вовлечения объектов культурного наследия в хозяйственный оборот. Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция «Единая Россия») в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» разъяснил, что документ направлен на привлечение частных инвестиций к восстановлению аварийных памятников истории и культуры.

Закон упрощает привлечение инвесторов к восстановлению аварийных объектов культурного наследия с участием ДОМ.РФ. Новый механизм предполагает создание лотов, включающих земельные участки, имущественные комплексы, права на комплексное развитие территории и аварийные объекты культурного наследия. Победитель торгов должен восстановить памятник в установленные сроки. Пока идут работы, сделки с объектом запрещены. При нарушении условий договор расторгается, а имущество возвращается государству.

«Закон поможет привлечь частные инвестиции к сохранению объектов культурного наследия и сократить число аварийных памятников. Инвесторы смогут использовать средства, сэкономленные на покупке объектов по сниженной цене, для их восстановления», — рассказал Говырин.

Состав лотов будет определять правительственная комиссия. Оценку лотов и объектов будут проводить независимые эксперты. Торги будут открытыми и соответствовать законодательству. Закон принимается в соответствии с поручением президента России о разработке программы сохранения объектов культурного наследия до 2045 года. К 2030 году ДОМ.РФ должен привести в порядок не менее тысячи аварийных памятников.

Ранее об этом законе также высказывался дептуат Госдумы Каплан Панеш.