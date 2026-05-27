Пожар на мебельном складе в Долгопрудном полностью потушен

Серьезный пожар на мебельном складе в микрорайоне Павельцево города Долгопрудный полностью ликвидирован. Пламя тушили несколько часов, привлекая силы из четырех округов Подмосковья.

Сотрудники МЧС завершили борьбу с огнем на территории складского комплекса в Долгопрудном. Возгорание, охватившее почти пять тысяч квадратных метров, удалось полностью потушить. Теперь на месте работают пять пожарных расчетов — специалисты разбирают обрушившиеся конструкции и проливают остаточные очаги тления.

Как доложил заместитель начальника 6-го пожарно-спасательного отряда Алексей Кулаков, сложность тушению добавлял дефицит воды на объекте. Именно из-за этого фактора происшествию присвоили второй ранг опасности. Повышенный статус позволил оперативно стянуть дополнительные силы.

К ликвидации подключились спасатели из Королева, Лобни, Москвы и Мытищ. Объединенная группировка справилась с распространением огня, не допустив его перехода на соседние строения.

Предварительная площадь возгорания составила 4700 квадратных метров. Пострадавших и жертв нет, а причины возгорания устанавливаются.