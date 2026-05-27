Госдума закроет лазейку для банков: за игнорирование финомбудсмена придется платить больше

Госдума приняла в первом чтении законопроект об уточнении порядка определения размера взносов финансовых организаций для службы финансового уполномоченного, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция «ЛДПР») в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Документ разработан во исполнение постановления Конституционного Суда РФ от 13 ноября 2025 года. Парламентарий разъяснил, чего коснутся, и что именно изменят нововведения.

Законопроект вносит изменения в механизм взимания взносов с финансовых организаций в пользу службы финансового уполномоченного. В перечень критериев для дифференциации ставки взносов добавляется количество обращений потребителей, рассмотрение которых прекращено из-за непредоставления финансовой организацией запрошенных материалов. Устанавливается предельный размер дифференцированной ставки для случаев, когда непредоставление документов повлекло прекращение рассмотрения обращения. Финансовый уполномоченный и суд получают право снижать размер такого взноса с учетом степени вины организации и иных обстоятельств. Закрепляется порядок пересмотра, опубликования и обжалования решений Совета Службы финансового уполномоченного в Верховном Суде РФ.

«Конституционный Суд сказал свое веское слово, и мы обязаны оперативно привести законодательство в порядок. Раньше получалась абсурдная ситуация: финансовая организация могла просто "забыть" прислать документы финансовому уполномоченному, рассмотрение жалобы клиента прекращалось, а банк или страховая компания откровенно смеялись в лицо. При этом взносы в службу, которые платят все участники рынка, не учитывали это хулиганское поведение. Мы закладываем в систему жесткий материальный стимул. Если компания систематически саботирует работу финансового омбудсмена — не дает справки, скрывает информацию, — ее ставка взноса вырастет, причем существенно и до установленного потолка», — заявил Панеш.

По словам депутата, закон дает право и финансовому уполномоченному, и суду снизить штрафной взнос, если у компании были объективные причины — например, сломался сервер, документы сгорели при пожаре или почта потеряла письмо. Главное, чтобы наказание соответствовало степени вины. Кроме того, теперь решение Совета Службы о ставках можно обжаловать в Верховном Суде, что является важной процессуальной гарантией для бизнеса.

«Мы защищаем и клиентов, чтобы их жалобы не тонули в бюрократии, и добросовестные компании, чтобы они не платили за халявщиков. Это и есть нормальное, работающее регулирование — со стимулами, защитой и правом на справедливую оценку», — подчеркнул Панеш.

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция «КПРФ») рассказал о другой поправке, рассматриваемой в рамках законопроекта. Документ закрывает правовую коллизию, которую Конституционный Суд обозначил в постановлении от 25 сентября 2025 года № 31-П. Владельцы привилегированных акций имеют закрепленное в уставе право на фиксированный дивиденд, который должен выплачиваться раньше дивидендов по обыкновенным акциям. На практике встречались ситуации, когда общее собрание принимало решение выплатить дивиденды только держателям обыкновенных бумаг, а владельцев префов оставляло без выплат при наличии у общества прибыли.

«Поправка к статье 43 Закона об акционерных обществах вводит конкретный способ защиты нарушенного интереса. Если общее собрание распределило прибыль с нарушением установленной очередности, держатель привилегированных акций в трехмесячный срок с момента, когда он узнал или должен был узнать о принятом решении, вправе обратиться к обществу за выплатой той суммы дивиденда, которая полагалась бы ему при соблюдении правил. Сама прерогатива общего собрания решать, направлять ли прибыль на дивиденды или вовсе ее удерживать, остается неприкосновенной. Но если распределение уже состоялось и часть акционеров получила выплаты, владельцы префов получают защищаемое требование на свою долю», — пояснил Гаврилов.

Также, по словам председателя комитета, законопроект снимает правовой барьер для компаний с российскими бенефициарами при переезде в отечественную юрисдикцию. Иностранные регуляторы недружественных юрисдикций либо вовсе не предусматривают редомициляцию в Россию, либо затягивают исключение из своих реестров, либо открыто блокируют процесс. Поправка приостанавливает до 31 декабря 2027 года действие нормы Закона о международных компаниях, устанавливающей срок исключения из иностранного реестра. Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями получает полномочие признать это требование соблюденным в индивидуальном порядке, если срок исключения уже продлевался дважды.

«Для бизнеса это закрывает уязвимость переходной фазы. Российские активы получают завершенный правовой статус, корпоративная структура перестает зависеть от позиции недружественных регуляторов», — заключил Гаврилов.

Ранее в Госдуме объяснили, как новый закон поможет восстановлению объектов культурного наследия.