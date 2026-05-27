Отец не смог пройти мимо: мужчина голыми руками разнял толпу подростков с мачете

В лондонском парке Берджесс 45-летний Хаммед Данмоул играл в футбол. Вдруг он заметил двух подростков в черных капюшонах, к которым подъехал третий на самокате. Вспыхнула ссора. Двое выхватили мачете. Толпа в ужасе разбежалась, некоторые начали снимать происходящее на телефоны. А Данмоул пошел прямо на них. Об этом сообщает Lenta.ru.

7 мая 2026 года обычный день в парке мог обернуться резней. Но Хаммед не стал ждать полицию. Он подбежал к подросткам, схватил их за руки и заставил убрать оружие.

После инцидента некоторые упрекали мужчину — мол, он рисковал жизнью. Но Данмоул ответил: если бы он не вмешался и один из подростков получил смертельное ранение, он бы не простил себе этого до конца жизни. Троих участников драки арестовали на месте, четвёртого задержали позже. Им предъявили обвинения в хранении холодного оружия и участии в драке.

