Министерство транспорта Сахалинской области объявило о временном ограничении движения межмуниципального пассажирского транспорта в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий. С 00:00 19 ноября в регионе приостанавливается работа 12 автобусных маршрутов, связывающих юг острова с северными и западными районами.

По данным пресс-службы ведомства, ограничения затронут ключевые участки трасс, включая направление «Южно-Сахалинск — Оха» (с 55-го по 500-й километр), «аэропорт Шахтерск — Бошняково», «Углегорск — Орлово», а также участок «Невельск — Томари — аэропорт Шахтерск». Под запрет попадают рейсы из Южно-Сахалинска в Поронайск, Александровск-Сахалинский, Смирных, Вахрушев, Макаров, Томари, Углегорск, Красногорск, Шахтерск и Оху. Также отменяется сообщение между Макаровом и Поронайском и маршрут Поронайск — Ноглики.

Для обеспечения мобильности населения пассажирам рекомендовано воспользоваться альтернативным видом транспорта. В АО «Пассажирская компания Сахалина» (ПКС) сообщили, что на период действия ограничений сохраняется движение пригородных электричек и поездов дальнего следования. Актуальное расписание размещено на официальном сайте перевозчика.