Росстат намерен проводить выборочное наблюдение репродуктивных планов населения раз в три года вместо действующего пятилетнего интервала. Ближайшее исследование запланировано на 2027 год. Об этом со ссылкой на проект постановления Минэкономразвития сообщают «Известия» .

В феврале 2026 года президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить проведение федеральных статистических наблюдений по репродуктивным планам не реже одного раза в три года и при необходимости скорректировать нормативную базу.

«Россиян будут раз в три года спрашивать, планируют ли они детей и сколько. Сейчас такое статистическое обследование проводится каждые пять лет. Сократить интервал между опросами поручил в феврале Владимир Путин. Теперь же Минэк подготовил проект постановления... Ближайшее обследование намечено на 2027 год, следует из пояснительной записки», — цитирует издание документ.

В Росстате пояснили, что за пятилетний период репродуктивные установки семей способны существенно измениться. Сокращение паузы между опросами позволит оперативнее фиксировать новые тенденции и учитывать их при разработке мер поддержки. В службе подчеркнули, что репродуктивные планы относятся к наиболее динамичным показателям и зависят от экономической конъюнктуры, социальных программ и культурных трендов. «Например, ответы помогут понять, планируют ли супруги рождение ребенка на более ранний срок после появления новой ежегодной семейной налоговой выплаты», — приводит газета комментарий ведомства.

Согласно пояснительной записке, результаты наблюдения необходимы в том числе для мониторинга реализации национального проекта «Семья». В проекте бюджета на 2027 год на эти цели заложено около 2,9 трлн рублей, что примерно на 87 млрд превышает ранее запланированные объемы.

Программу следующего исследования Росстат должен разработать и утвердить в 2026 году. С 2030 года заполнять опросник можно будет в онлайн-формате. Участие в наблюдении остается добровольным, персональные данные сохранят конфиденциальность.

Ранее сообщалось о том, что в Подмосковье стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Семья. Бизнес. Будущее».