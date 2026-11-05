Отсрочка наказания: Блиновская продолжает добиваться паузы в приговоре

В Верховный суд Российской Федерации поступила кассационная жалоба на обвинительный приговор в отношении блогера Елены Блиновской, ранее осужденной по делу об уклонении от уплаты налогов с использованием схемы дробления бизнеса и легализации денежных средств. Согласно материалам суда, заявителем по делу выступила ее финансовая управляющая Мария Ознобихина.

Предметом обжалования стал судебный акт первой инстанции от 3 марта 2025 года. Финансовый управляющий выразила несогласие с решениями судов в части конфискации имущества и обращения в доход государства материальных ценностей, принадлежащих семье Блиновской, так как эти активы напрямую затрагивают интересы конкурсной массы и кредиторов в рамках процедур банкротства.

Параллельно в высшей судебной инстанции находится жалоба самой Блиновской. Ранее, 20 октября 2026 года, суды общей юрисдикции и районная инстанция отказали осужденной в предоставлении отсрочки отбывания оставшейся части наказания до достижения ее младшей дочерью 14-летнего возраста.