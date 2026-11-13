Новый Mitsubishi Pajero собрал 5500 предзаказов в Японии за первый месяц

Японский автопроизводитель Mitsubishi Motors готовится к полноценному рыночному запуску пятого поколения легендарного внедорожника Pajero на домашнем рынке, где старт розничных продаж намечен на 17 декабря 2026 года. Прием предварительных заявок открылся 1 октября, и всего за первый месяц компания собрала около 5500 заказов, что уже превысило изначально запланированный объем продаж на весь 2026 финансовый год. Помимо Японии и Таиланда, где сборка и реализация новинки уже стартовали, в ближайшее время модель появится в Австралии, а начиная с 2027 года Mitsubishi намерена вывести внедорожник примерно на 100 рынков Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Техническая архитектура и причины неопределенности в ЕС

В то же время перспективы появления возрожденного Pajero в странах Евросоюза остаются крайне туманными из-за конструктивных особенностей силовой установки. В основе новинки лежит классическая лонжеронная рама, а под капотом установлен 2,4-литровый турбодизель мощностью 204 л. с. (480 Нм крутящего момента) в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Как отмечает профильное немецкое издание Auto Motor und Sport, полное отсутствие у двигателя гибридной или электрической надстройки может помешать внедорожнику уложиться в жесткие экологические нормативы ЕС по выбросам углекислого газа.

Сохранение внедорожного арсенала после пятилетней паузы

Несмотря на техническую модернизацию, пятое поколение Pajero полностью сохранило свой фирменный вездеходный потенциал. Внедорожник обладает дорожным просветом 230 мм, углом въезда 30,4 градуса и оснащается трансмиссией полного привода Super Select 4WD-II с несколькими внедорожными режимами и понижающей передачей. Напомним, что выпуск четвертого поколения модели был прекращен в 2021 году на фоне падения спроса и ужесточения эконорм, а нынешняя генерация стала полноценным возвращением флагмана в линейку марки после пятилетнего перерыва.