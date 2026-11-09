Двух россиян отправили под суд за участие в запрещенной секте

Двое жителей Таштагола оказались под стражей по делу о продолжении деятельности запрещенной религиозной организации. Решение о мере пресечения принял городской суд, сообщает VSE42.RU .

Ходатайства следователя рассмотрели 7 ноября 2026 года. По версии следствия, обвиняемые не прекратили организационную деятельность местного объединения «Свидетели Иеговы*» г. Таштагола, несмотря на решение Верховного суда России от 20 апреля 2017 года о запрете его работы.

Следствие полагает, что с 2020 года по ноябрь 2026-го фигуранты организовывали встречи, координировали участников и распространяли религиозное учение запрещенного объединения.

При выборе меры пресечения суд оценил представленные материалы и доводы сторон. Среди обстоятельств, повлиявших на решение, оказалась тяжесть предполагаемого преступления: максимальное наказание по соответствующей статье может достигать 10 лет лишения свободы.

Кроме того, суд обратил внимание на наличие у обоих обвиняемых действующих загранпаспортов. По мнению суда, это обстоятельство может указывать на риск их выезда из страны и попытки скрыться от следствия.

В итоге обоих фигурантов отправили в следственный изолятор на два месяца — до 5 января 2027 года. Постановления пока не вступили в законную силу.

Подобные дела уже рассматривались в Кузбассе. Ранее жителя Калтана приговорили к шести годам лишения свободы за организацию онлайн-собраний участников запрещенного объединения.

*религиозная организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ