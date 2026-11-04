Владимир Путин назвал сплоченность народов главной силой России

В День народного единства президент Владимир Путин выступил с речью о ключевых факторах устойчивости государства, подчеркнув, что сплочение нации, защита русской культуры и поддержание межнационального мира выступают стратегическим фундаментом России. На торжественной церемонии вручения государственных наград в Кремле глава государства подвел итоги инициативы по объявлению 2026 года Годом единства народов России. Об этом сообщает информационное агентство « URA.RU ».

В своем обращении глава государства отметил, что сплоченность граждан спасала Отечество еще во времена ополчения Минина и Пожарского. Путин призвал силовые структуры и общество сохранять бдительность и жестко пресекать любые попытки разжигания межнациональной розни. Отдельный акцент был сделан на роли культуры и языка: президент подчеркнул, что традиции всех этносов страны воспринимаются в мире как единое достояние многонациональной России.

Президент также отметил вклад участников специальной военной операции разного этнического происхождения, назвав их подвиги примером истинного патриотизма. В рамках праздничных мероприятий в Кремле президентскую премию за вклад в укрепление единства российской нации вручили управляющему директору Фонда гуманитарных проектов Ивану Есину.