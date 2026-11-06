Осадки на Курилах: на Сахалине ожидаются умеренные дожди со снегом

По данным метеорологов на 3 ноября 2026 года, на территории Сахалинской области ожидается ухудшение погодных условий со снижением температуры и выпадением осадков. В северных и центральных районах Сахалина местами пройдет небольшой снег при западном ветре со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха в ночные часы опустится до -5…-10°, а при прояснениях в долинах столбики термометров покажут до -15°. Днем температура составит -1…-6°. Об этом пишет региональное отделение газеты « Московский Комсомолец ».

В южной части острова также прогнозируется небольшой снег. Ветер сменит направление на северную четверть и будет дуть со скоростью 6–11 м/с. Ночные показатели температуры на юге составят -3…-8°, на крайнем южном побережье — от -4° до +1°. В дневное время воздух прогреется до -1…+4°.

На Курильских островах в течение суток пройдут небольшие осадки, которые к дню на юге гряды перейдут в умеренные. Скорость северо-западного ветра составит 7–12 м/с, а в южной части островной дуги к ночи ожидается его смена на восточный.