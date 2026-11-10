«Чужие панамки и палки». В СК сообщили об отсутствии находок вещей семьи Усольцевых

При проведении последних масштабных поисковых мероприятий в Кутурчинском Белогорье летом 2026 года не было обнаружено предметов, принадлежащих семье Усольцевых. Об этом агентству ТАСС рассказала заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии Яна Сырымбетова.

По ее словам, в лесу было найдено множество различных объектов, которые поисковики называют артефактами. В их числе фантики, трекинговые палки, панамки, пакеты и предметы обуви. Все эти находки изымаются и проверяются следствием. Как отметила Сырымбетова, среди обнаруженного не оказалось предметов, которые можно было бы однозначно связать с семьей Усольцевых.

«При проведении последних поисков в лесу было найдено много разных объектов, как говорят поисковики — артефактов. Например, фантики, трекинговые палки, панамки, пакеты, предметы обуви и так далее. Соответственно, мы эти объекты изымаем, проверяем. Артефактов, которые можно безусловно отнести к семье Усольцевым, найдено не было», — сказала Сырымбетова.

Первые масштабные поиски семьи, в которых принимали участие 1,5 тыс. человек, результатов не принесли. Следов семьи найдено не было.

Ранее сообщалось о том, что счета пропавшей Ирины Усольцевой внезапно разблокировали.