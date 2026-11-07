Сигнал апостола Павла: массовое вероотступничество приблизит Страшный суд

ПМ: названы 3 библейских предвестника неизбежного апокалипсиса

Общество

Православные богословы и исследователи древних текстов назвали 3 ключевых признака, которые, согласно Библии, предвещают скорый конец света и Второе пришествие Христа. Первым из них считается массовое возвращение еврейского народа на свои исторические земли. Вторым роковым знамением названо восстановление Третьего храма в Иерусалиме. Историческое сооружение разрушалось дважды за историю, и его возведение в 3-й раз станет прямой предтечей финала человеческой истории. Об этом сообщает информационный портал «Поток Медиа».

Вероотступничество, Страшный суд и спасение мира

Третьим предвестником глобальной катастрофы выступает массовое отступление людей от веры и погружение общества в грех. Как указывал апостол Павел, именно моральное падение человечества станет спусковым крючком для начала конца. Согласно религиозным текстам, пока на Земле сохраняются праведники, мир сохраняет шанс устоять, однако тотальное вероотступничество сделает процессы необратимыми. После Второго пришествия Христа людей ожидает Страшный суд, на котором праведники обретут небесный Иерусалим, а грешников отправит в геенну огненную. Главными способами отсрочить гибель цивилизации названы искренняя молитва, вера и духовное очищение.

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