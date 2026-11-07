Сигнал апостола Павла: массовое вероотступничество приблизит Страшный суд

Православные богословы и исследователи древних текстов назвали 3 ключевых признака, которые, согласно Библии, предвещают скорый конец света и Второе пришествие Христа. Первым из них считается массовое возвращение еврейского народа на свои исторические земли. Вторым роковым знамением названо восстановление Третьего храма в Иерусалиме. Историческое сооружение разрушалось дважды за историю, и его возведение в 3-й раз станет прямой предтечей финала человеческой истории. Об этом сообщает информационный портал «Поток Медиа».