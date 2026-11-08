Три шага к вечности: священник раскрыл, что нужно успеть до смерти

Подходить к уходу из жизни необходимо с очищенной душой, возвращенными долгами и без скрытых семейных тайн. Такими наставлениями поделился клирик петербургского храма Феодоровской иконы Божией Матери иерей Марк Алексеев, пишет издание «Кулик» .

По мнению духовного пастыря, неизбежное приближение финала требует от человека глубокой осознанности и решительных действий по наведению порядка в своем прошлом.

Первой и самой главной задачей иерей Марк считает восстановление гармонии — как с Творцом, так и с теми, кому довелось причинить боль при жизни. Если встретиться с обиженными лично уже не получается, священнослужитель советует написать им письмо или хотя бы искренне попросить прощения в своих молитвах. Воссоединиться же с Богом помогает таинство исповеди, которое снимает с сердца накопившийся груз и дарует истинное умиротворение.

Второй важный шаг касается земных, материальных дел. Священник подчеркнул, что недопустимо вешать на родственников незакрытые финансовые обязательства или неразрешенные споры из-за имущества. Любые невыполненные денежные обещания батюшка назвал серьезным изъяном, омрачающим последние дни.

Третьим правилом иерей назвал полную честность с родными. Замалчивание важных вещей на протяжении жизни после ухода человека часто превращается в тяжелую травму для его близких. По словам священнослужителя, лучше открыто признать свои ошибки при жизни, чем оставить тайны источником боли для семьи.

В завершение отец Марк подчеркнул: только свободное от груза прошлого и примиренное сознание позволяет встретить вечность с достоинством.