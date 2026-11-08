Три шага к вечности: священник раскрыл, что нужно успеть до смерти
Священник Алексеев: перед смертью верующим нужно успеть сделать три важных шага
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Подходить к уходу из жизни необходимо с очищенной душой, возвращенными долгами и без скрытых семейных тайн. Такими наставлениями поделился клирик петербургского храма Феодоровской иконы Божией Матери иерей Марк Алексеев, пишет издание «Кулик».
По мнению духовного пастыря, неизбежное приближение финала требует от человека глубокой осознанности и решительных действий по наведению порядка в своем прошлом.
Первой и самой главной задачей иерей Марк считает восстановление гармонии — как с Творцом, так и с теми, кому довелось причинить боль при жизни. Если встретиться с обиженными лично уже не получается, священнослужитель советует написать им письмо или хотя бы искренне попросить прощения в своих молитвах. Воссоединиться же с Богом помогает таинство исповеди, которое снимает с сердца накопившийся груз и дарует истинное умиротворение.
Второй важный шаг касается земных, материальных дел. Священник подчеркнул, что недопустимо вешать на родственников незакрытые финансовые обязательства или неразрешенные споры из-за имущества. Любые невыполненные денежные обещания батюшка назвал серьезным изъяном, омрачающим последние дни.
Третьим правилом иерей назвал полную честность с родными. Замалчивание важных вещей на протяжении жизни после ухода человека часто превращается в тяжелую травму для его близких. По словам священнослужителя, лучше открыто признать свои ошибки при жизни, чем оставить тайны источником боли для семьи.
В завершение отец Марк подчеркнул: только свободное от груза прошлого и примиренное сознание позволяет встретить вечность с достоинством.