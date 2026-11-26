Издание Top Gear объявило победителей премии Top Gear Awards и назвало лучшие автомобили 2027 года. Участвовать могут только модели, выпущенные в течение последних 12 месяцев. В журнале отметили, что это условие не дает победителям повторяться из года в год.

Автомобилем года стал McLaren W1 стоимостью два миллиона фунтов стерлингов (около ₽216 млн). Роскошным признан Mercedes-Benz VLE: его отметили за ставку на удобство, а не на удлиненную колесную базу или хрустальные рычаги переключения передач. Среди малолитражек победил Hyundai Ioniq 3, седаном назван электрический BMW i3 на платформе Neue Klasse, городским автомобилем — Renault Twingo. По оценке издания, среди небольших электромобилей ни один не стоит так дешево (менее 15 тысяч фунтов, около ₽1,6 млн) и не отличается таким качеством.

Внедорожником года стал BMW X5, гоночным автомобилем — GMA T.50S, производителем — Genesis, лучшим по спортивным характеристикам — Ferrari 296 Speciale. Концептом назван Citroen 2CV, который, по мнению жюри, стоит запустить в производство. Дизайном года признан Jaguar Type 01, шумом — Aston Martin Valkyrie LM, ретро-героем — гиперкар Kimera K39. За руль Toyota GR GT, по словам редакции, больше всего хочется сесть. В номинации Top Gear Tech отмечен Ferrari 12Cilindri Manuale: его коробку передач назвали одной из лучших.