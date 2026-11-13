«Физику — физикам». С 2027 года абитуриенты педвузов сдают предмет, который будут преподавать

Ректор Лубков: педвузы с 2027 года введут профильный экзамен

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анастасия Балабанова]

Абитуриенты педагогических вузов начиная с 2027 года будут обязаны сдавать профильное вступительное испытание по тому предмету, который в дальнейшем планируют преподавать. Об этом РИА Новости сообщил ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Лубков.

В настоящее время для поступающих на педагогические направления обязательным вступительным испытанием является ЕГЭ по обществознанию.

«Основным и главным изменением при поступлении в педагогические вузы в 2027 году является введение профильного вступительного испытания. Наличие профильного экзамена при поступлении в вуз — необходимое условие для дальнейшей работы по углублению и расширению знаний в выбранной области», — сказал Лубков.

Так, абитуриент, который планирует получить специальность учителя физики, для поступления должен будет в обязательном порядке сдавать ЕГЭ по физике.

Лубков отметил, что данная мера способствует подготовке более мотивированных учителей-предметников и повышает качество естественно-научного образования.

Ранее сообщалось о том, что ФИПИ разрешил использовать примеры из Библии в итоговом сочинении.

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