Первичный рынок: Квадратный метр в новостройках Петербурга вырос на 21,4% за год

Санкт-Петербург вышел на первое место среди крупнейших российских городов по темпам годового прироста средней стоимости квадратного метра на первичном рынке жилья. Согласно аналитическим данным системы мониторинга рынка недвижимости bnMAP.pro , по итогам октября 2026 года «квадрат» в петербургских новостройках достиг 408,6 тысячи рублей , что на 21,4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, когда стоимость составляла 336,6 тысячи рублей.

Как пояснила основатель bnMAP.pro Ирина Доброхотова, столь заметная ценовая динамика обусловлена не столько всеобщим удорожанием квадратного метра, сколько изменением внутренней структуры предложения. За последний год на первичном рынке Санкт-Петербурга существенно увеличился объем жилья в сегментах бизнес- и премиум-класса, в то время как предложение в массовом комфорт-классе осталось практически на прежнем уровне. Дополнительное влияние на статистику оказывает фактор вымывания: покупатели оперативно разбирают наиболее бюджетные лоты, из-за чего в активной экспозиции остаются преимущественно более дорогие объекты.

Позиции Воронежа и Москвы в рейтинге

Среди других российских мегаполисов второе место по темпам роста цен на первичное жилье занял Воронеж, где квадратный метр подорожал на 14,7% (с 137,7 тыс. до 157,9 тыс. рублей). Третью строчку заняла Москва с приростом на 14,2% — в столице средняя стоимость «квадрата» в новостройках достигла 750 тысяч рублей против 656,8 тысячи рублей годом ранее, об этом сообщает агентство ТАСС.