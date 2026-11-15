Незаметный кадр обернется сроком: владельцев умных очков предупредили о рисках

Заклеивание или отключение светового индикатора на умных очках с камерой способно превратить обычный гаджет в шпионское устройство и обернуться уголовным наказанием. Об этом владельцам современной электроники напомнили в управлении по борьбе с киберпреступлениями (Киберполиции) МВД России, передает РБК .

В ведомстве призвали пользователей не вносить изменения в конструкцию девайсов, заранее ставить окружающих в известность о включенной камере и воздерживаться от записи в местах, где обсуждается конфиденциальная информация.

Современные очки, оснащенные камерой, микрофоном и нейросетями, умеют снимать видео от первого лица, распознавать предметы и переводить иностранную речь. Такие технологии приносят реальную пользу в работе и навигации — к примеру, помогают незрячим людям, озвучивая обстановку вокруг. Однако из-за компактности гаджета прохожие часто не догадываются, что их снимают, а публикация чужих видео без разрешения уже превратилась в массовую проблему.

Правоохранители уточнили границы дозволенного: вести съемку в публичных пространствах разрешено, если люди попадают в кадр лишь как часть общего фона. Но если человек становится главным героем ролика, выкладывать видео в сеть без его одобрения запрещено — он может добиться удаления контента и взыскать компенсацию морального вреда. Любая же запись в раздевалках, примерочных и прочих зонах приватности прямо квалифицируется как уголовное преступление.

Тем временем сегмент умных очков стремительно набирает популярность. Самыми известными на рынке остаются модели Ray-Ban, созданные американской корпорацией Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) в партнерстве с EssilorLuxottica. Эти устройства позволяют делать фото и видео, звонить, слушать музыку и общаться с голосовым ИИ-помощником.

Согласно статистике Counterpoint Research, в первой половине 2026 года глобальные отгрузки очков с искусственным интеллектом взлетели на 263% в годовом выражении, при этом доля Meta в сегменте моделей без встроенного экрана достигла 94%. Конкуренцию ей составляют такие гиганты, как Google, Samsung, Alibaba и Huawei.