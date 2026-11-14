Минфин предложил изменить порядок налогообложения вкладов с 2027 года

ТАСС: Минфин предложил скорректировать порядок уплаты НДФЛ со вкладов граждан

Общество

Министерство финансов России выступило с инициативой скорректировать правила уплаты НДФЛ с процентных доходов по банковским вкладам граждан. Согласно поправкам, которые ведомство предлагает внести ко второму чтению законопроекта, с 1 января 2027 года вводится двухступенчатый порядок взимания налога: кредитные организации будут самостоятельно исчислять и удерживать сбор по базовой ставке 13%, а итоговым доначислением с применением прогрессивной шкалы займутся налоговые органы по завершении налогового периода, об этом сообщает агентство ТАСС.

Сроки донастройки IT-систем кредитных организаций

Как пояснили в пресс-службе Минфина, данная корректировка стала ответом на обращения представителей банковского сообщества. До конца 2027 года банкам необходимо будет провести техническую донастройку своих внутренних систем, чтобы в дальнейшем перейти на полноценное исчисление налога с учетом прогрессивной ставки. Точные сроки финального перехода будут утверждены после дополнительных консультаций со всеми заинтересованными сторонами.

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