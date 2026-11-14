АВТОВАЗ представил кроссовер Lada Azimut и гоночную Iskra TMS на автошоу

Российский автопроизводитель АВТОВАЗ презентовал сразу две ключевые новинки в рамках Московского автошоу, которое проходит с 13 по 15 ноября 2026 года. На фирменном стенде компании гости мероприятия могут вживую ознакомиться с серийным флагманским кроссовером Lada Azimut и спортивным седаном Lada Iskra TMS , созданным для новой монокубковой гоночной серии LADA ISKRA CUP.

Серийный флагман Lada Azimut на платформе Vesta

Кроссовер Lada Azimut впервые был показан публике на Петербургском международном экономическом форуме год назад, а в сентябре 2026 года на главном конвейере в Тольятти официально стартовало его серийное производство. Автомобиль построен на глубоко модернизированной платформе LADA Vesta. На начальном этапе рыночного запуска кроссовер будет комплектоваться обновленными бензиновыми атмосферными двигателями собственной разработки АВТОВАЗа: объемом 1,6 литра (мощностью 120 л. с.) и 1,8 литра (развивающим 132 л. с.).

Гоночный седан Lada Iskra TMS и развитие семейства B-класса

Вторым центральным экспонатом стал трековый седан Lada Iskra TMS, подготовленный спортивным подразделением марки на базе компактного семейства автомобилей класса «B». Напомним, что базовая линейка Lada Iskra, включающая классический седан, универсал и вседорожную модификацию Cross, поступила в дилерскую продажу в конце июля 2025 года. Выход версии TMS на публичную площадку автошоу демонстрирует расширение автоспортивной программы бренда, об этом сообщает агентство РИА Новости.